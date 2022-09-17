الداخلية تعلن عن مسابقة لتعيين ضباط في قوى الأمن الداخلي من حملة الإجازات الجامعية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء مسابقة لتعيين عدد من الشبان ذكور من مواطني الجمهورية العربية السورية من حملة الإجازات الجامعية ضباطاً في قوى الأمن الداخلي.

وحددت الوزارة في بيان لها تلقت سانا نسخة منه الإجازة الجامعية للمتقدمين بأحد الاختصاصات التالية الحقوق وهندسة المعلوماتية والحاسبات أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية اختصاص اتصالات..الكترون والهندسة الميكانيكية اختصاص سيارات وآليات ثقيلة واللغة الفرنسية واللغة الروسية واللغة الانكليزية اختصاص ترجمة وإجازة في المعهد العالي للموسيقا أو كلية الموسيقا.

وأشارت الوزارة إلى أن الناجحين يخضعون لدورة عسكرية ومسلكية في كلية الشرطة بدمشق لا تقل مدتها عن سنة ويمنح الخريجون رتبة ملازم أول ويعتبر قدمه في الرتبة من تاريخ تخرجه.

وأوضحت الوزارة أنه على الراغبين بالانتساب التقدم بطلباتهم مع الأوراق الثبوتية اللازمة إلى وزارة الداخلية كلية الشرطة بدمشق ابتداء من تاريخ 19-9-2022 ولغاية 4-10-2022 مشيرة إلى أن الفحوص الثقافية والطبية في كلية الشرطة تبدأ الساعة التاسعة من تاريخ 9-10-2022 وعلى المتقدمين اصطحاب هوياتهم الشخصية.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن للراغبين في الاطلاع على مزيد من التفاصيل متابعة صفحة الوزارة على الفيسبوك أو التلغرام أو موقعها الالكتروني.

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