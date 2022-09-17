انتخابات مجالس الإدارة المحلية تنطلق غداً

دمشق-سانا

تنطلق غداً انتخابات مجالس الإدارة المحلية في المحافظات السورية كافة في تمام الساعة السابعة صباحاً من خلال 7348 مركزاً انتخابياً بزيادة 1200 مركز انتخابي على انتخابات العام 2018 بهدف تأمين وصول الناخب إلى مركز الانتخاب بسهولة ويسر.

ووصل عدد المرشحين للوحدات الإدارية “مجالس محافظة ومدن وبلدات وبلديات” إلى 59498 مرشحاً سيتنافسون على 19086 مقعداً.

وكان القاضي المستشار جهاد مراد رئيس اللجنة القضائية العليا أعلن أمس أن اليوم السبت هو يوم الصمت الانتخابي الخاص بانتخابات مجالس الإدارة المحلية مبيناً أنه في هذا اليوم تمنع الاجتماعات العامة وتوزيع المنشورات والدعاية للمرشحين وفق المادة 58 من قانون الانتخابات العامة والتي تنص على وقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.

وبموجب المادة 15 من قانون الانتخابات العامة أدى أعضاء لجان مراكز انتخابات مجالس الإدارة المحلية اليمين القانونية أمام اللجان القضائية الفرعية في كل المحافظات قبل مباشرتهم لعملهم يوم الانتخاب.

وتبدأ الانتخابات في الساعة الـ 7 صباحاً وتنتهي في الساعة الـ 7 مساء ويجوز للجنة القضائية العليا تمديد فترة الانتخابات لمدة خمس ساعات على الأكثر وهذا يعتمد على مشاركة الناخبين فعندما تجد اللجنة أن هناك أعداداً كبيرة من الناخبين لم تسمح ظروفهم بالإدلاء بأصواتهم خلال المدة المنصوص عليها يمكن للجنة أن تمدد فترة الانتخابات وفق ما تراه مناسباً.

يذكر أنه يوجد في سورية 1470 وحدة إدارية موزعة على 14 محافظة و158 مدينة و572 بلدة و726 بلدية.