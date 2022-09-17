استمرار قبول طلبات المشاركة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري لغاية الـ 20 من أيلول الجاري

دمشق-سانا

تستمر هيئة التميز والإبداع بقبول طلبات المشاركة في منافسات الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري 2023 حتى العشرين من شهر أيلول الجاري وذلك للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي.

وأوضحت الهيئة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يمكن للمتفوقين الحاصلين على 2800 درجة فما فوق في شهادة التعليم الأساسي في التعليم العام والحاصلين على 2620 في المواد الكونية فما فوق في الإعدادية الشرعية الانضمام إلى الأولمبياد العلمي وكذلك للطلاب الحاصلين على 595 درجة فما فوق في مادة الرياضيات أو 395 درجة فما فوق في مادة العلوم العامة في امتحان شهادتي التعليم الأساسي والشرعي لإبراز تميزهم على مستوى سورية والعالم في أحد الاختصاصات التالية رياضيات وفيزياء وكيمياء وعلم أحياء ومعلوماتية.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم وضع رابط التسجيل الالكتروني على صفحة نتيجة الطالب في موقع النتائج التابع لوزارة التربية إضافة إلى نشره عبر موقع وصفحة هيئة التميز والإبداع وموقع وزارة التربية وحسابات مكاتب الأولمبياد العلمي السوري في المحافظات مبينة أنه لا يمكن التسجيل في الاستمارة لأكثر من مرة واحدة.

ولفتت الهيئة إلى أن التسجيل يتضمن ملء رغبة الطالب أو الطالبة بالمادة التي يود المشاركة فيها من أحد اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية وتثبيت رقم هاتف خليوي لاستلام رسالة تتضمن مكان وتاريخ الاختبار مبينة أنه لا يمكن تعديل الرغبات بعد انتهاء فترة التسجيل بتاريخ الـ 20 من أيلول الجاري كما يجب ملء الاستمارة بعناية ودقة حيث سيتم التواصل مع المتقدمين وفق المعلومات الواردة في الاستمارة.

يذكر أن الهيئة اعتمدت آلية تسجيل جديدة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري منذ عامين وهي إتاحة التسجيل الإلكتروني الفوري للمتفوقين عبر الرابط المذكور بعد أن كان التسجيل يتم عبر المدارس ومديريات التربية بالمحافظات مع بداية العام الدراسي لطلاب الصف العاشر.

هيلانه الهندي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency