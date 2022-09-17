بمبادرة من مجموعة تطوعية.. إقامة مشغل للخياطة في شهبا يوفر فرص عمل لنساء معيلات لأسرهن

السويداء-سانا

أقامت مجموعة بصمة وطن الخيرية التطوعية بالسويداء مشغلاً صغيراً للخياطة في مدينة شهبا يوفر عدداً من فرص العمل للنساء المعيلات لأسرهن بما يعكس ويعزز قيم التكافل المجتمعي.

وأوضحت مسؤولة المجموعة رانيا صالحة في تصريح لمراسل سانا أنه تم اختيار العاملات في المشغل بعد إخضاعهن لدورة تدريبية مجانية وهذا العمل يوفر لهن دخلاً يعيلهن وأسرتهن مبينة أن منتجات المشغل سيتم طرحها في السوق بأقل أسعار ممكنة ما يمكن ذوي الدخل المحدود من الحصول عليها مع تحقيق هامش ربح بسيط لتغطية بعض النفقات المتعلقة بالعمل فيه.

وأشارت صالحة إلى أن مجموعة بصمة وطن قامت مع انطلاقة العام الدراسي الحالي بتوزيع مستلزمات مدرسية وألبسة متعددة لنحو 300 طالب في مناطق مختلفة بالمحافظة.

ونوهت العديد من النساء العاملات بأهمية فرص العمل التي أتاحها لهن المشغل بعد اتباع دورات تدريبية ما يسهم بتحسين وضع أسرهن المعيشي ويمنحهن الخبرة في هذا المجال.

عمر الطويل