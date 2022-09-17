غوتيريش: يجب إزالة العقبات أمام صادرات الأغذية والأسمدة الروسية

نيويورك-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة العمل على إزالة العقبات التي تعترض الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.

وقال غوتيريش في تصريحات لوكالة سبوتنيك إنه “فيما يتعلق بصادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية التي نعتبرها الآن أداة أساسية للغاية لمواجهة أزمة السوق في الأسمدة نحن نعمل بجد لتهيئة الظروف لإزالة جميع العقبات التي لا تزال قائمة أمام هذه الصادرات” معرباً عن الأمل بأن يكون هناك تغيير إيجابي فيما يتعلق بإمكانية تداول الحبوب والأسمدة الروسية دون عوائق.

وأشار غوتيريش إلى عزمه لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الجاري لمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمواد الغذائية والأسمدة واتفاقية تصدير الحبوب وعلى وجه التحديد القضايا المتعلقة بالصادرات الروسية من هذه المواد.

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