التكوين والتجريد… معرض للتشكيلي السوري بشير بشير في الإمارات

أبوظبي-سانا

يحتفي النادي الثقافي العربي في إمارة الشارقة بأعمال الفنان التشكيلي السوري بشير بشير من خلال احتضانه لمعرضه الفردي الـ 31 بعنوان التكوين والتجريد.

المعرض الذي يضم 23 لوحة بأحجام كبيرة بتقنية الأكريليك مع خمسة مجسمات مكعبة يجسد الفنان بشير من خلالها آخر ما وصلت إليه تجربته الحروفية التي يشتغل عليها منذ سنوات على مستوى التكوين والخط وخلق حالات تناغم فنية لا تخلو من الدهشة إلى جانب الجمال البصري.

وعن المعرض قال الفنان بشير في تصريح لـ سانا: يشكل هذا المعرض فرصة للتواصل مع الجمهور في دولة الإمارات ليطلعوا على آخر أعمالي الحروفية إضافة إلى أهمية تبادل الخبرات الفنية مع الفنانين العرب والأجانب المقيمين والزائرين في هذا البلد.

وأوضح بشير أن الفن التشكيلي السوري يحقق حضوراً ثقافياً مهماً في مختلف بلدان العالم بما يحمله من قيم فكرية وفنية وثقافية غنية تختزل آلاف السنوات من الحضارة الإنسانية في سورية مبيناً أن معرضه لاقى حفاوة وحضوراً مهمين من قبل جمهور الفن والوسط الثقافي في الإمارات.

محمد سمير طحان

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