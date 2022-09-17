دونيتسك: القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا بثلاثة صواريخ (أوراغان)

دونيتسك-سانا

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار اليوم أن القوات الأوكرانية أطلقت ثلاثة صواريخ من راجمات أوراغان “الإعصار” على مدينة غورلوفكا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المكتب قوله عبر قناته في تلغرام إنه تم تسجيل حالات إطلاق نار من قبل التشكيلات الأوكرانية المسلحة باتجاه مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك من خلال إطلاق 3 صواريخ من راجمات أوراغان لافتاً إلى أن “القصف وقع بعد منتصف الليل الماضي بتوقيت موسكو”.

يذكر أنه منذ عام 2014 تسيطر قوات الدفاع الشعبي في جمهورية دونيتسك على مدينة غورلوفكا التي تقع على بعد 50 كيلومتراً شمال دونيتسك.. وتضم هذه البلدة عدة شركات لإنتاج الفحم وشركة “ستيرول للكيماويات”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency