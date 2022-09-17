17 أيلول 2008 – مقتل 16 مواطناً يمنياً في هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء

دمشق-سانا
1171 – مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.
1939 – القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.
1961 – إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
1991 – كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر مارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم متحدة.
1997 – مقتل 11 دبلوماسياً أجنبياً في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي “جبرو فاجنر” إثر تحطم طائرتهم قرب سراييفو.
2008 – مقتل 16 مواطناً يمنياً في هجوم بسيارة مفخخة على السفارة الأمريكية بالعاصمة صنعاء.
من مواليد هذا اليوم
1826 – برنارد ريمان.. عالم رياضيات ألماني.
1869 – كريستيان لويس لانج.. سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.
1950 – ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.
من وفيات هذا اليوم
1574 – بيدرو مينينديز دي أفيلس.. مستكشف وبحار إسباني.
1836 – أنطوان لوران دو جوسيو.. عالم فرنسي في علم النبات.
أعياد ومناسبات
عيد الأبطال في أنغولا.
يوم الدستور في الولايات المتحدة.