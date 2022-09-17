بمشاركة سورية.. بدء جلسات أعمال قمة تحويل التعليم في نيويورك

نيويورك-سانا

بمشاركة سورية بدأت اليوم أولى جلسات قمة تحويل التعليم في نيويورك التي تستمر حتى الـ19 من أيلول الجاري على هامش الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وتأتي مشاركة سورية بناء على الدعوة الموجهة للسيد الرئيس بشار الأسد للمشاركة في قمة تحويل التعليم من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييرش.

وناقش المجتمعون بيوم تعبئة بقيادة الشباب وتنظيمهم أولوياتهم واهتماماتهم وطموحاتهم للتطوير خلال القمة مركزين على دور الشباب في البناء والتطوير وضرورة منحهم فرصة للتعبير عن رؤيتهم وتحقيق طموحاتهم ومساهماتهم ونقل توصياتهم لصناع القرار والسياسات حول جودة التعليم ومتطلباته واحتياجاته.

وتضمن المؤتمر اليوم حوارات بين الشباب والقادة السياسيين وجلسة عامة حول تمكين الحوارات التشاركية لتغيير التعليم وجلسة عامة جرى فيها حوار للشباب مع الأمين العام للأمم المتحدة تضمنت إعلان الشباب وبناء حركة عالمية لتحويل التعليم ورسم خارطة طريق لذلك ثم توزعت أنشطة الشباب بعدها في خمس مجموعات تناولت العمل البيئي ضمن البرنامج التربوي والمساواة بين الجنسين وريادة الشباب من خلال تحويل التعليم والشباب في مناصرة التعليم وأخيراً كيف تتعلم ذاتياً كشاب لاجئ.

وأجابت جلسات اليوم على عدة أسئلة لماذا الحوارات بين الأجيال؟ وكيف يمكن إشراك الشباب بشكل هادف في تحويل التعليم؟ وما هي الممارسات الجيدة في إشراك الشباب؟ وكيف يمكن تحسين مشاركة الشباب في تحويل التعليم.

ويضم الوفد السوري الذي يرأسه وزير التربية الدكتور دارم طباع مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ وأمين اللجنة الوطنية لليونيسكو الدكتور نضال حسن ومدير التخطيط والتعاون الدولي غسان شغري إضافة إلى وفد شبابي يضم الرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الألشي ورئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان ورئيس اتحاد شبيبة الثورة سومر ظاهر ورئيس منظمة طلائع البعث الدكتور محمد عزت عربي كاتبي.

رحاب علي

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