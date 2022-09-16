منتخب سورية لكرة القدم للشباب يخسر أمام نظيره الأردني بتصفيات كأس آسيا

عمان-سانا

خسر منتخب سورية لكرة القدم للشباب أمام نظيره الأردني اليوم بهدف لهدفين لحساب المجموعة الرابعة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا المقامة في الأردن.

وكان منتخبنا افتتح مشواره بالتصفيات بالفوز على منتخب الصين تايبيه بهدف دون رد وفاز على منتخب ماريانا بعشرة أهداف دون رد وسيختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب تركمانستان في الثامن عشر من الشهر الجاري.

ويتأهل للنهائيات الآسيوية صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر من التصفيات لتنضم لمنتخب أوزبكستان مستضيف البطولة.

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