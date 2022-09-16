سورية والعراق توقعان برنامجاً للتعاون بمجال تحقيق أهداف المرحلة التاسعة لـ البرنامج الهيدرولوجي الدولي

دمشق-سانا

وقعت وزارتا الموارد المائية السورية والعراقية على البرنامج التنفيذي المشترك للتعاون في مجال تحقيق أهداف المرحلة التاسعة لـ “البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي” وذلك في فندق الداما روز بدمشق.

ويتضمن البرنامج الذي وقعه وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ووزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم خبراء يمثلون البلدين مهمتها التحضير لإنشاء منصة الكترونية مشتركة وتطوير القدرات وتبادل الخبرات بين البلدين.

كما يشمل البرنامج متابعة تنفيذ إجراء البحوث المشتركة في المجالات ذات الصلة وتبادل سبل نشر الوعي المجتمعي بخصوص أهمية المياه في ظل التغيرات المناخية والتقليل من الهدر وتعزيز استخدام مصادر المياه غير التقليدية وانشاء وتطوير محطات مراقبة ورصد مشتركة للمياه.

الدكتور تمام رعد بين في تصريح للصحفيين أن الاتفاق مهم في تبادل البيانات وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي التي تتعلق بموضوع المياه بين البلدين مشيرا إلى أن اطلاق البرنامج جاء نتيجة التحديات المشتركة المتعلقة بالتغيرات المائية والبيئية.

من جانبه أكد وزير الموارد المائية العراقي أن البرنامج مهم في التوعية للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية ونشر الوعي لجميع المواطنين لافتا إلى أنه سيتم القيام بمجموعة من المشروعات الريادية المشتركة ضمن حوض نهر الفرات بهدف تجاوز مرحلة الجفاف والتغيرات المناخية التي يتعرض لها البلدان مبينا أن البرنامج يتضمن القيام بمجموعة من الدورات للكوادر الفنية في الوزارتين في إطار تبادل الخبرات بينهما.

بدوره أشار وزير البيئة العراقي الدكتور جاسم عبد العزيز حمادي الفلاحي إلى أن التغيرات المناخية التي تمر بها المنطقة بشكل عام لها تأثير كبير في قلة معدلات التساقط المطري ونقص في الموارد المائية من دول المنبع ما يؤدي لزيادة معدلات التصحر والجفاف لافتا إلى وجود تنسيق مشترك بين الجانبين للوصول إلى تطوير العمل البيئي المشترك بين البلدين.

وكان الاجتماع المشترك السوري العراقي المخصص لإطلاق المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي بدأ أمس بدمشق ويهدف إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالواقع المائي على المستوى المحلي والدولي وبناء القدرات على المستويات كافة لدعم إدارة الموارد المائية بشكل أفضل.

مهند سليمان