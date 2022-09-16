صربيا تحذر دول الاتحاد الأوروبي من عواقب تحديد سعر الغاز الروسي

بلغراد-سانا

حذر رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش دول الاتحاد الأوروبي من عواقب قيامها بتحديد سعر الغاز الروسي في الـ30 من الشهر الجاري.

ونقلت وكالة تاس عن الرئيس الصربي قوله أنه يأمل بألا يتخذ الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء حتى لا يدفع روسيا إلى وقف تصدير الغاز موضحاً أنه بعد ذلك لن يعود سعر الغاز مهما لأنه ببساطة لن يكون موجوداً والجميع سيتجمد ثم سيرتفع سعر الكهرباء من 400 يورو إلى 40 ألف يورو وهو ما لن تتمكن ألمانيا حتى من دفعه.

ونبه الرئيس الصربي إلى أن سعر الغاز في الشتاء القادم قد يصل إلى 6000 دولار لكل ألف متر مكعب.

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