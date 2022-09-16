هل سيشارك الإكوادور في كأس العالم 2022..؟

نيون-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم مشاركة منتخب الإكوادور رسمياً في نهائيات كأس العالم المقبلة 2022 بعد رفضه الطعن المقدم من منتخب تشيلي بشأن عدم شرعية مشاركة اللاعب بايرون كاستيلو مع منتخب الإكوادور.

وأوضح الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي أن لجنة الاستئناف التابعة له أقرت بشكل رسمي بدعمها لقرار اللجنة التأديبية بإغلاق القضية المرفوعة ضد الاتحاد الاكوادوري لكرة القدم واعتبار بايرون حاملاً للجنسية الاكوادورية.

وبذلك سيكون المنتخب الاكوادوري بشكل اعتيادي في مجموعته الأولى التي تضم قطر صاحبة الأرض وكلاً من السنغال وهولندا.

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