وقفة احتجاجية في يافا تنديداً بمخططات الاحتلال الاستيطانية

القدس المحتلة-سانا

شهدت مدينة يافا بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 اليوم وقفة احتجاجية تنديداً بمخططات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية في مدينة يافا رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالمخططات الاستيطانية الرامية إلى تهجير وتشريد 1400 عائلة من المدينة لتهويدها.

وينظم الفلسطينيون في مدينة يافا أسبوعياً وقفات احتجاجية تنديداً بنظام التمييز العنصري “الأبرتهايد” الذي يمارسه كيان الاحتلال الغاصب بحق الشعب الفلسطيني والذي يرقى إلى مرتبة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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