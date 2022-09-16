روسيا تسدد سندات اليوروبوندز بالروبل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة المالية الروسية أنها أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بالسندات الدولية “يوروبوندز روسيا 2023” وقامت بسدادها بالروبل.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها اليوم” تم الإيفاء بالالتزامات وفقاً لقواعد المرسوم الرئاسي الصادر في حزيران الماضي”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في الـ22 من حزيران الماضي مرسوماً بشأن إجراء مؤقت جديد لسداد الدين العام يتيح سداد سندات دولية بالروبل الروسي على الرغم من العراقيل والعقوبات التي يفرضها الغرب.

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