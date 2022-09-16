إضراب في مطارات فرنسا يتسبب باضطراب الحركة الجوية في أوروبا

باريس-سانا

أدى إضراب المراقبين الجويين في المطارات الفرنسية للمطالبة بمواجهة التضخم في البلاد إلى اضطراب بالحركة الجوية في أوروبا وإلغاء ألف رحلة وتأخير رحلات أخرى أطول من المعتاد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الاتحاد الفرنسي لمراقبي الحركة الجوية أعلن عن الإضراب للمطالبة بزيادة الرواتب في مواجهة التضخم ولتسريع التوظيف.

من جهتها طلبت المديرية العامة الفرنسية للطيران المدني من الشركات أن تلغي بشكل استباقي نصف برنامج رحلاتها اليوم أي نحو ألف رحلة ملغاة من الأراضي الفرنسية أو إليها مشيرة إلى أن العديد من المطارات مثل مونبلييه ولاروشيل ورين تم إغلاقها ويتم توفير الحد الأدنى من الخدمات في 16مطاراً.

ودعت المديرية الركاب إلى تأجيل رحلاتهم فيما أبلغت الشركات بشكل فردي زبائنها الذين تم إلغاء رحلاتهم وعرضت عليهم تأجيلها أو استرداد أموالهم.

بدوره قرر الاتحاد الفرنسي لمراقبي الحركة الجوية الإضراب للتعبير عن قلقه بشأن المستوى الحالي للتضخم اضافة إلى التعيينات المستقبلية مؤكداً القلق لإحالة ثلث مهندسي التحكم في الملاحة الجوية على التقاعد بين عامي 2029 و2035 داعياً إلى الإسراع في توظيف مهندسين آخرين وتدريبهم.

وأشار الاتحاد إلى أنه قدم إشعاراً بتنفيذ إضراب ثان على أن يبدأ في الـ 28 من الشهر الجاري إلى الـ 30 منه.

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