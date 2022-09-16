البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة الرئيسي

موسكو-سانا

خفض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5 بالمئة إلى 7.5 بالمئة سنوياً مشيراً إلى أنه سيتخذ المزيد من القرارات بشأن السعر مع الأخذ في الاعتبار ديناميكيات التضخم وعملية إعادة هيكلة الاقتصاد الروسي.

وقال البنك في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته اليوم: قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7.5 بالمئة مشيراً إلى أن معدل النمو الحالي لأسعار المستهلك لا يزال منخفضاً ما يسهم في مزيد من التباطؤ في التضخم.

ووفقاً للبيان فإن التضخم في روسيا خلال عام 2022 سيكون في نطاق 11 إلى 13 بالمئة مبيناً أن المعدل انخفض في آب الماضي إلى 14.3 بالمئة كما انخفض في أيلول الجاري إلى 14.1 بالمئة.

وتشير البيانات المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي الروسي للربع الثاني والمؤشرات التشغيلية إلى أن ديناميكيات النشاط التجاري باتت أفضل مما كان متوقعاً في تموز الماضي.

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