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مقتل مسؤولة لجنة الاستفتاء وزوجها في مقاطعة زابوروجيه

2022-09-16

موسكو-سانا

أعلنت السلطات المحلية في مدينة بيرديانسك بمقاطعة زابوروجيه عن مقتل مسؤولة لجنة الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا وزوجها نائب رئيس هيئة الطيران المدني بالمدينة.

وقال رئيس بلدية بيرديانسك في بيان اليوم: “تم مقتل مسؤولة لجنة الاستفتاء حول الانضمام إلى روسيا ليودميلا بويكو وزوجها نائب رئيس هيئة الطيران المدني بالمدينة أوليغ بويكو” مؤكداً أن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب أو رد وأن التحقيقات جارية لتوضيح تفاصيل الحادث.

وتواصل القوات الأوكرانية والمتعاونون معها استهداف مسؤولين في مختلف المناطق المحررة.

وكانت جمهورية لوغانسك الشعبية أعلنت في وقت سابق اليوم مصرع النائب العام ونائبته جراء تفجير إرهابي وقع في مكتبه.

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