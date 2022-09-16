لوكاشينكو: هناك فرصة لتحويل منظمة شنغهاي إلى منظمة عالمية

سمرقند-سانا

اعتبر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن هناك فرصة لتحويل منظمة شنغهاي للتعاون من منظمة إقليمية إلى منظمة عالمية مشدداً على ضرورة عدم تفويتها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لوكاشينكو قوله خلال قمة قادة دول المنظمة في أوزبكستان اليوم: “في الواقع الراهن يمكن لمنظمتنا أن تصبح منظمة عالمية وتحل المشاكل العالمية للنظام العالمي في الظروف الحديثة ويجب ألا نتأخر عن اللحاق بهذه اللحظة والاستجابة لها بشكل مناسب”.

وأشار إلى أنه أهم شيء هو عدم تفويت هذه اللحظة لإيجاد بديل للدول الغربية مؤكداً أن الأحداث الجارية حول العالم تؤكد على حقيقة أنه لن يعود كما كان من قبل وأن أنظار البشرية التقدمية موجهة إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

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