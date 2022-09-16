اتفاق لوقف إطلاق النار بين قرغيزستان وطاجيكستان

بشكيك-سانا

اتفقت قرغيزستان وطاجيكستان على وقف إطلاق النار على الحدود المشتركة وذلك بعد تصعيد في المواجهات بين الطرفين أوقع أكثر من 30 جريحاً.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جهاز حرس الحدود في قرغيزستان قوله في بيان اليوم: “إن رئيسي لجنتي الأمن القومي في قرغيزستان وطاجيكستان كامتشي بيك تاشييف وسايمومين ياتيموف توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 16 بالتوقيت المحلي”.

كما التقى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون ونظيره القرغيزستاني صدر جباروف على هامش أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان وطلبا من قوات بلديهما الانسحاب.

وقالت رئاسة قرغيزستان في بيان: “إن زعيمي البلدين اتفقا على الطلب من الهيئات ذات الصلة وقف إطلاق النار وسحب القوات والعتاد من خط المواجهة”.

وكانت روسيا جددت دعوتها أمس للجانبين القرغيزى والطاجيكى إلى اتخاذ تدابير لمنع أي استفزازات على الحدود بين البلدين مشيرة إلى استعدادها لمساعدتهما في حل قضايا الحدود.

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