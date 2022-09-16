فحص نحو 55292 طناً من الصادرات والواردات الزراعية عبر مركز نصيب الحدودي

درعا-سانا

شهدت حركة الصادرات والواردات الزراعية عبر مركز نصيب الحدودي في درعا حركة نشطة خلال شهر آب الماضي ووصلت الكمية الإجمالية التي تم فحصها عبر المعبر إلى 55292 طناً.

وذكر رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة بدرعا المهندس حسن الصمادي في تصريح لمراسل سانا أن الكوادر الزراعية العاملة في مركز نصيب الحدودي أجرت في شهر آب الماضي الفحص اللازم لنحو 22271 طناً من المواد الزراعية المصنعة وغير المصنعة والتي وردت إلى سورية من خارجها.

وأضاف إن نحو 33021 طناً من الارساليات الصادرة متخصصة بالخضار ولا سيما البطاطا والبطيخ والبندورة مبيناً أن العناصر العاملة في مركز الحجر الزراعي بنصيب تجري الفحص الظاهري بأخذ العينات وتحليلها أصولاً في المخبر وبالتالي منحها شهادة صحية نباتية.

وأشار الصمادي إلى أن الإرساليات الواردة من خارج سورية تنوعت بين الرز والخشب وغيرها وتم أخذ العينات لها وإرسالها إلى المخابر المعتمدة في وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحليلها أصولاً مع حجز المواد المحمولة لحين وصول نتيجة التحليل وبالتالي إدخالها للقطر بموجب شهادة تظهر خلوها من الأمراض والآفات ووفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency