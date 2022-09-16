الدفاع الروسية تنشر مقطع فيديو لعمل مروحيات ( مي35)

موسكو-سانا

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو للعمل القتالي لأطقم المروحيات الهجومية متعددة الأغراض من طراز “مي35” في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وتظهر اللقطات قيام طياري المروحيات من طراز “مي35” التابعة لطيران الجيش الروسي في المنطقة العسكرية الغربية خلال طلعات جوية بإطلاق الصواريخ على تحصينات ومدرعات القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تقييم الوضع اقتربت أطقم المروحيات من الأهداف المحددة على ارتفاع منخفض للغاية واستخدمت الأسلحة النارية ما أدى إلى تدمير الآليات المدرعة وتراكم القوى العاملة للعدو.

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