مشروع صغير لسيدة في اللاذقية يبدأ من منزلها وينتهي بافتتاح نقطة بيع رئيسية بقريتها

اللاذقية-سانا

شغفها بعالم الطهي وصناعة الحلويات على وجه الخصوص قاد ندى علي إلى تأسيس مشروع صغير بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المشاريع الصغيرة وتمكين المرأة ليشكل لها مصدر دخل يعيلها وشقيقها الذي يعاني من شلل كلي وفق حديثها لـ سانا.

تشكيلة واسعة من الحلويات الشرقية والغربية كالمعمول بانواعه والغريبة والبقلاوة والقطايف والكنافة وعش البلبل والكب كيك والكروسان وقوالب الكاتو تصنعها ندى في مطبخ منزلها المتواضع بقرية بطموش بريف جبلة وذلك حسب طلب الزبائن لضمان توفير منتجات طازجة والحفاظ على المذاق الشهي والرائحة الزكية لمنتجاتها.

وبينت ندى أن المنحة المالية التي حصلت عليها من برنامج الأمم المتحدة مكنتها من شراء المعدات التي تحتاجها للبدء بمشروعها الخاص من نقطة الصفر ليتوسع ويتحول حلمها إلى حقيقة رغم العقبات التي اعترضت طريقها ومنها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وغلاء المواد الأولية وصعوبة المواصلات.

ونوهت بمساعدة الأقارب والأصدقاء الذين آمنوا بقدراتها ولم يتخلوا عنها ودعموها بتسويق منتجاتها حتى تمكنت من افتتاح نقطة بيع رئيسية في بلدة الدالية يعتمد عليها كثيرون إلى جانب التسويق الالكتروني للمنتجات عبر المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

واختتمت ندى حديثها بالإشارة إلى أن ابتسامة أخيها الذي كان دوماً بجانبها في مختلف محطات عملها تمنحها الأمل في لحظات اليأس والقوة في لحظات الضعف وتدخل الفرح إلى قلبها مؤكدة أن الإنسان نفسه هو أكبر داعم لذاته عندما يؤمن بقدراته ويجتهد ويثابر داعية كل من لديه القدرة على العمل ألا يسمح لليأس أو الاستسلام بالتسلل إلى حياته وأن يبدأ بأي مشروع صغير من بيته وضمن إمكانياته حتى يتمكن من تطويره وتحقيق غايته.

رشا رسلان

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