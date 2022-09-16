في تصعيد جديد للأزمة الأوكرانية.. واشنطن ترسل أسلحة لنظام كييف ضمنها صواريخ (هيمارس)

واشنطن-سانا

في ظل استمرار الولايات المتحدة بتأجيج الأزمة الأوكرانية وزعزعة الأوضاع عالمياً.. أعلن البيت الأبيض عما أسماه “مساعدة عسكرية” إضافية بقيمة 600 مليون دولار تتضمن صواريخ لراجمات هيمارس التي سبق لواشنطن أن زودت نظام كييف بها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البيت الأبيض قوله في بيان إن الحزمة الجديدة تشمل معدات وخدمات إضافة إلى تدريب عسكري دون إعطاء تفاصيل إضافية ولا سيما عن الأسلحة التي تتضمنها.

وعاد البنتاغون ليكشف في بيان لاحق أن الحزمة الجديدة تشمل بشكل خاص صواريخ لراجمات هيمارس دقيقة التصويب إضافة إلى قذائف لمدافع تمتلكها القوات الأوكرانية أساساً.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن هذه الحزمة تشمل أيضاً رادارات مضادة للمدفعية وعربات مدرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام.

بدورها أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت أن بلادها ستمد كييف قريباً جدا بآليات مدرعة إضافة إلى إرسال منظومتين جديدتين من راجمات الصواريخ من طراز “مارس 2” و200 صاروخ وخمسين آلية نقل لمختلف المسارات من نوع دينغو.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اعتبرت في تصريح صحفي أمس أن واشنطن ستصبح طرفاً في النزاع الأوكراني بشكل مباشر في حال زودت نظام كييف بصواريخ بعيدة المدى مشيرة إلى أن موسكو تحتفظ بحق الرد في تلك الحالة.

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