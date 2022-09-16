انطلاق معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الشارقة تحتفي بمتفوقي المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق
2022-09-15
المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد موساتيس سفيراً مفوضاً فوق العادة لفنزويلا في سورية
2022-09-15
خلال لقاءات مع وسائل إعلام صينية.. السفير السوري في بكين يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
2022-09-15
المقداد: أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين سورية والعراق لمواجهة التحديات المشتركة
2022-09-15
وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك تبحث مع السفير حداد مجالات التعاون
2022-09-15
اجتماع سوري عراقي لإطلاق المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي
2022-09-15
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية بسورية يدعم الإرهابيين
2022-09-15
محليات
الكنائس المسيحية في حمص تقيم صلاة مشتركة من أجل السلام في سورية
2022-09-15
طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع والجو حار نسبياً مع ارتفاع نسبة الرطوبة
2022-09-15
الاحتياجات الخدمية لحي السبيل في مدينة حمص خلال لقاء خدمي
2022-09-15
انتهاء الاستعدادات لانتخابات الإدارة المحلية في درعا
2022-09-15
وصول قافلة تجهيزات ومعدات كهربائية إلى محافظة طرطوس لتحسين واقع التغذية الكهربائية-فيديو
2022-09-15
التنمية الإدارية تختتم المرحلة التدريبية الثانية للمديرين المركزيين في الجهات العامة
2022-09-15
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والمشروعات الزراعية والبيئة
2022-09-15
رياضة
بنزيما وبوغبا يتغيبان عن قائمة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية
2022-09-15
ديربي اللاذقية أبرز مباريات الجولة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم
2022-09-15
بنفيكا يفوز على يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا
2022-09-15
ريال مدريد يتفوق على لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا
2022-09-14
ميلان يفوز على دينامو زغرب بثلاثية في دوري أبطال أوروبا
2022-09-14
البطولة العربية الثالثة عشرة للكيك بوكسينغ بضيافة سورية وغداً تبدأ المنافسات-فيديو
2022-09-14
اختتام بطولة الجمهورية للجودو لفئات الرجال والسيدات والشباب والشابات
2022-09-14
اقتصاد
أكثر من 75 شركة محلية وعربية في معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات
2022-09-15
غازبروم تؤكد ارتفاع الطلب على الغاز الروسي في السوق الصينية
2022-09-15
النقد الدولي يتوقع تباطؤاً أكبر للاقتصاد العالمي في الربع الثالث
2022-09-15
النرويج تحذر أوروبا من تحديد أسعار الغاز الروسي
2022-09-15
الاتحاد الأوروبي يسجل أكبر عجز تجاري منذ أكثر من 20 عاماً
2022-09-15
السورية للحبوب في الرقة تحدد يومي الأحد والأربعاء لاستلام محصول القمح
2022-09-15
الذهب يسجل أدنى مستوى في 8 أسابيع
2022-09-15
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الصحة: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 11 حالة
وصول قافلة تجهيزات ومعدات كهربائية إلى محافظة طرطوس لتحسين واقع التغذية الكهربائية-فيديو
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل المادة 28 من قانون الأحوال المدنية
خلال لقاءات مع وسائل إعلام صينية.. السفير السوري في بكين يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
المهندس عرنوس يبحث مع وزير الموارد المائية العراقي تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية والمشروعات الزراعية والبيئة
المقداد: أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين سورية والعراق لمواجهة التحديات المشتركة
بمشاركة عربية ودولية… انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الـ 21 لأطباء الأسنان
مندوب إيران في الأمم المتحدة: الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية بسورية يدعم الإرهابيين
بدء قطاف القطن في محافظة الحسكة وتوقعات بإنتاج 19 ألف طن
انطلاق معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات
2022-09-15
تصوير: اسماعيل حسن
معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات
2022-09-15
SAMER
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أكثر من 75 شركة محلية وعربية في معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات
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