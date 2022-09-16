الشارقة تحتفي بمتفوقي المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق

دمشق-سانا

بمناسبة مرور عشر سنوات على (ملتقى الشارقة لأوائل المسرح) تحتفي إدارة المسرح بدائرة الثقافة في الشارقة ضمن احتفالية تقيمها في إطار الدورة التاسعة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بثلة من متفوقي المعهد العالي للفنون المسرحية السوري.

وتستضيف إدارة المسرح خلال الاحتفالية التي تقام بين الـ 22 والـ 27 من أيلول الطلبة الذين تخرجوا بالمرتبة الأولى في كليات ومعاهد المسرح العربية.

وتقام الاحتفالية بحضور الدفعات العشر للملتقى والتي تأتي على هامش أيام الشارقة المسرحية ويشارك فيها من مثلوا سورية في الملتقى بدوراته السابقة وهم لارا بخصار ولارا بدري وريموندا نضال وياسمين الجباوي وسالي ياسر وولاء عزام ولوريس قزق وعلي فاضل ومضر رمضان.

وأكد عميد المعهد العالي للفنون المسرحية تامر العربيد في تصريح لـ سانا أهمية هذا التكريم ضمن ملتقى الشارقة مبيناً أنه دليل على حضور المعهد بنتاجه الإبداعي بقوة على الساحة العربية وأن هذا اللقاء هو تتويج لمجموعة من الملتقيات السابقة التي شارك بها المعهد خلال أيام الشارقة المسرحية.

ولفت إلى أن وجود هذا الكم من متميزي المعهد العالي للفنون المسرحية يؤكد أهمية هذه المدرسة الأكاديمية ونتاج المعهد للفنون المسرحية الذي هو حصيلة 45 عاماً من التراكم الإبداعي.

وأشار العربيد إلى أن المعهد شكل رقماً صعباً في إعداد الممثلين وهو ما يؤكده الحضور المسرحي والدرامي من قبل الأساتذة والخريجين ولفت إلى أن طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية حققوا مؤخراً المركز الأول في ملتقى حوار الثقافات بموسكو وهذا يسجل للثقافة السورية ويؤكد أهمية المسرح السوري في المشهد الثقافي العربي.

و(ملتقى الشارقة لأوائل المسرح العربي) تأسس عام 2012 واستقدم خلال العقد الماضي العشرات من المتفوقين في المعاهد والكليات المسرحية العربية واحتفل بهم عبر برنامج ثقافي وفني اشتمل على ورشات عملية ونظرية مكثفة حول عناصر العرض المسرحي إضافة إلى لقاءات حوارية جمعتهم بأبرز صناع ورواد الحركة المسرحية في الإمارات والوطن العربي.

ميس العاني

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