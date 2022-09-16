أكثر من 75 شركة محلية وعربية في معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات

دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 75 شركة محلية وعربية انطلقت مساء اليوم في مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات معرض سيلا الدولي للأحذية والجلديات بدورته الـ 14 الذي يقيمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية وتنظمه مجموعة مشهداني الدولية للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة.

ويستمر المعرض الذي يضم مختلف صناعات الأحذية الرجالية والنسائية والولادية والرياضية ومستلزماتها إضافة إلى الألبسة الجلدية والحقائب والجلود والإكسسوارات لغاية 18 الشهر الجاري.

وأكد وزير الصناعة زياد صباغ أهمية هذا المعرض الذي أصبح تقليداً سنوياً لعرض آخر ما توصل إليه الصناعيون في مجال الجلديات والأحذية من مختلف المحافظات ما يدل على التطور النوعي لهذه الصناعة ومستلزماتها والتي تضاهي بجودتها المنتجات الأوروبية.

وأشار الوزير صباغ إلى سعي وزارة الصناعة مع الفريق الحكومي للبحث عن كل ما من شأنه أن يسهل عمل الصناعيين من عمليات التصدير واستيراد المواد الأولية لافتاً إلى إطلاق العديد من البرامج التي بدأت تظهر مخرجاتها على الأرض كبرنامج إحلال بدائل المستوردات إضافة إلى دعم الصادرات وتقديم محفزات وتسهيلات للمصدرين وفق نوعية البضاعة وكمياتها.

وفي تصريح لمراسل سانا لفت الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية محمد كزارة إلى أن دورة المعرض هذه تمتاز عن سابقاتها بمشاركة شركات من دول عربية كعارضين إلى جانب الزوار ما يدل على الأهمية التي وصل إليها معرض سيلا على مستوى الوطن العربي لافتاً إلى التطور النوعي للمنتج السوري في كل دورة من دورات المعرض ما يؤكد قدرته على المنافسة وإثبات وجوده في الأسواق العربية التي تحتل المنتجات السورية فيها مكانة مرموقة في مجال الصناعات الجلدية مع السعي لإعادة هذه المكانة وتعزيز وجودنا بعد الحرب للوصول إلى العالمية.

بدوره ممثل رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية ورئيس المكتب الإقليمي للصناعات الجلدية في الأردن نصر ذيابات أوضح أن هذا المعرض سيتم تدويره على الدول العربية بالإضافة إلى سورية وهو معرض ثابت فيها من أجل إظهار الصناعة العربية وخاصة الصناعة السورية مع العمل لتذليل الصعوبات أمام هذه الصناعة مشيراً إلى أن الصناعة السورية متميزة ولديها مواد خام جيدة.

من جانبه رئيس اتحاد الجلديات الفلسطينية عامر عرفه أكد على دور المعرض في تشبيك العلاقات التجارية والتصديرية ونقل صناعتنا الفلسطينية والسورية إلى العالم العربي مبيناً أن الاتحاد العربي للصناعات الجلدية يقدم كل الدعم لهذه الصناعة لتطويرها وتسويقها وفتح أسواق جديدة والتعريف بالمنتجين.

بدوره بين مدير عام المجموعة المنظمة للمعرض خلف مشهداني أن المعرض يضم نخبة من كبار المختصين والخبراء ورجال أعمال وتجاراً وصناعيين متخصصين وعدداً من الوفود الزائرة من قطاع الصناعات الجلدية من الدول الصديقة والشقيقة وهو يعد الأهم في صناعة الجلود في المنطقة ويحتل مكانة مميزة منذ أكثر من 20 عاماً كإحدى الفعاليات البارزة التي تتصدر جدول المعارض العربية التي يجتمع فيها المصنعون والموردون والتجار لفتح أسواق جديدة إضافة إلى أنه يمنح فرصاً للشركات الأجنبية لاكتشاف السوق السوري والعربي.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار من الساعة الـ 3 عصراً حتى الساعة الـ 10 مساء والمواصلات مؤمنة من تحت جسر السيد الرئيس جانب المتحف.

أحمد سليمان ولؤي حسامو

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