روسيا تدعو مجدداً أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس

نيويورك-سانا

جددت روسيا اليوم دعوتها كلاً من أرمينيا وأذربيجان إلى ضبط النفس عقب الاشتباكات الحدودية بين الطرفين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: إن “روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحاد للوضع في مناطق معينة من الحدود الأرمنية الأذربيجانية ليلة12-13 أيلول فضلاً عن المناوشات التي تلت ذلك”.

وأضاف نيبينزيا: “نعتبر استخدام القوة غير مقبول ونعول على تنفيذ جميع اتفاقات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بوساطة روسيا”.

ودعا المندوب الروسي “أذربيجان وأرمينيا إلى التحلي بضبط النفس والامتناع عن الخطوات التي قد تزيد التوتر والامتثال الصارم للاتفاقيات في إطار البيان الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 تشرين الثاني 2020 و11 كانون الثاني و26 تشرين الثاني 2021”.

واندلعت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين اشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان أوقعت خسائر فى صفوف قواتهما بينما تبادل الطرفان الاتهامات حول البدء بالتصعيد.

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