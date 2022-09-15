الخارجية الروسية: لندن تستخدم بشكل غير أخلاقي مأساتها الوطنية لأغراض جيوسياسية

موسكو-سانا

نددت روسيا باستخدام بريطانيا لوفاة الملكة اليزابيث الثانية لأغراض جيوسياسية وتصفية الحسابات معها مبينة أن هذا التصرف غير أخلاقي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم “أبلغت وزارة الخارجية البريطانية السفارة الروسية في لندن بقرار الامتناع عن إرسال دعوات للجانب الروسي إلى مراسيم الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وأرجع البريطانيون هذه الخطوة إلى العملية العسكرية الخاصة المستمرة لروسيا في أوكرانيا”.

وأضاف البيان: “نحن نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستخدام مأساة وطنية لأغراض جيوسياسية لتصفية الحسابات مع بلادنا خلال أيام الحداد غير أخلاقية للغاية”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أضافت أمس 30مسؤولاً بريطانياً إلى قائمة العقوبات الجوابية من مروجي الفكر المعادي لروسيا وممثلي لوبي الأسلحة البريطانية.

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