طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع والجو حار نسبياً مع ارتفاع نسبة الرطوبة

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي مترافق بتيارات جنوبية غربية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً حاراً نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً مع ارتفاع نسبة الرطوبة السطحية في ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…