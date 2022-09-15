أمسية موسيقية عربية بمذاق غربي على خشبة ثقافي حمص

حمص-سانا

أحيت فرقة أرجوان بقيادة باسم غازي أمسية موسيقية عربية بنكهة غربية على مسرح قصر الثقافة بحمص وسط حضور واسع من محبي الموسيقا العربية والغربية.

تضمن برنامج الأمسية الذي استمر ساعة من الزمن توليفة منوعة من الموسيقا والأغاني العربية والغربية بتوزيع متناغم حيث بدأت بأغنية من التراث الحلبي (هالأسمر اللون) بصوت الشابة زين الدار الكردي كما غنت (يا نور حبك) و(شآم).

وغنى أمير كنجو أغنيتين (اشتقتلك) و(سهران لحالي) من تأليفه وألحانه تلاه باقة من الأغاني الأجنبية من غناء وعزف باقي أعضاء الفرقة الذين استطاعوا مزج الإيقاعات العربية بإيقاعات غربية بشكل سلس ومنسجم مع نمط الفرقة وجمهورها.

مؤسس الفرقة باسم غازي أشار في تصريح لـ سانا إلى أن الفرقة تأسست منذ 3 أعوام وقدمت حفلتين في صالة صبحي شعيب وبيت الفنون وتضم 10 من العازفين والمغنين أغلبهم طلاب جامعيون جمعهم عشق الموسيقى مبيناً أن الفرقة تسعى إلى تطويع ألحان الأغاني بشكل حديث يتناسب مع أسلوبها الغربي وذوق الشباب وإعادة توزيع الموسيقى بما لا يشوه جمالها.

رشا المحرز

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