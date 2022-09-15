انتهاء الاستعدادات لانتخابات الإدارة المحلية في درعا

درعا-سانا

ركز المشاركون في الاجتماع الذي عقد في صالة المجمع الحكومي بمحافظة درعا اليوم للجهات القضائية والشرطية في المحافظة على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير انتخابات الإدارة المحلية وتمكين الناخبين من ممارسة حقهم وواجبهم بشفافية.

وعرض رئيس اللجنة القضائية الفرعية القاضي خيرو عز الدين للإجراءات المتخذة من توزيع النماذج والمستلزمات الخاصة بالمراكز الانتخابية وتأمين الآليات اللازمة لخدمة العملية الانتخابية موضحا أن عدد المراكز الانتخابية بدرعا 251 مركزاً موزعة على أرجاء المحافظة.

قائد شرطة المحافظة العميد عبد العليم عبد الحميد أكد على دور قوى الأمن الداخلي في تأمين حسن سير العملية الانتخابية من خلال تأمين الحماية للمراكز الانتخابية لافتاً إلى ضرورة مشاركة المواطنين بهذا الاستحقاق وممارسة حقهم في اختيار ممثليهم القادرين على تأمين الخدمات وتحقيق التنمية.

الأمين العام لمحافظة درعا محمد خير أبو زيد بين أن المحافظة أنهت التحضيرات اللوجستية والاستعدادات اللازمة لتأمين نجاح العملية الانتخابية.

حضر الاجتماع المحامي العام القاضي بسام العمري ومعاون قائد الشرطة العميد محمد زعرور وأعضاء اللجنة القضائية الفرعية.

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