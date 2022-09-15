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أمسية جمعت ما بين القصيدة الأدبية والقدود الحلبية بالنادي العربي الفلسطيني

2022-09-15

حلب-سانا
تحت عنوان “ليلة الشعر والغناء” أقام النادي العربي الفلسطيني-اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين مساء اليوم أمسية جمعت ما بين إلقاء القصائد الشعرية ذات المضمون الإنساني والاجتماعي والوجداني والوطني وتقديم الأغاني التراثية والموشحات الأندلسية وذلك في مقر النادي بحلب.
وألقى الشاعر إبراهيم كسار في بداية الأمسية قصيدة نثرية في رثاء صديقه بعنوان “الصباح المالح” فقدم صورة وصفية لحياة صديقه صاغها باللغة الشعرية في حين القى الشاعر جمال طرابلسي ثلاث قصائد نثرية تنوعت مضامينها ما بين الوجدانية والإنسانية.
وقدم الشاعر عبد الجواد الصالح قصيدة وطنية لمدينة الياسمين دمشق وألقت الشاعرة فرح الحويجة قصيدتين عبرت فيهما عما يعتري الإنسان من مشاعر الحب والشوق والوحدة والألم من غدر الأصدقاء.
وختمت الأمسية فرقة النادي العربي الفلسطيني “زهر البيلسان” بتقديم وصلات غنائية من القدود الحلبية والموشحات الأندلسية.

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