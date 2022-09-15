موسكو: قرار محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعامى عن قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيه

فيينا-سانا

أكدت البعثة الدائمة لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية المناهض لروسيا بشأن أوكرانيا تعامى بشكل مقصود ولم يذكر كلمة واحدة حول القصف الممنهج لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه من قبل القوات الأوكرانية.

ونقلت سبوتنيك عن البعثة قولها في بيان عبر حسابها على موقع تليغرام اليوم: صوتت الدول الغربية من خلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار مناهض لروسيا بشأن القضية الأوكرانية وتكمن المشكلة في هذا القرار بأنه لا يقول كلمة واحدة عن القصف المنهجي لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه وهي المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بضمان السلامة النووية والأمن النووي في العالم والسبب بسيط لأن القصف نفذته أوكرانيا التي تدعمها الدول الغربية وتدافع عنها بكل الطرق الممكنة.

وشددت البعثة الدائمة على أن عدداً من البعثات لدى المنظمة رفضت دعم هذا المشروع.

وصوت مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تبنى قرار يدعو روسيا لإنهاء وجودها في محطة زابوروجيه النووية.

وصوتت روسيا والصين ضد هذا القرار بينما امتنعت بوروندي وفيتنام ومصر والهند وباكستان والسنغال وجنوب أفريقيا عن التصويت.

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