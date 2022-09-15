إيران تحذر من الممارسات الخاطئة لأميركا والترويكا الأوروبية

طهران-سانا

حذر سفير ومندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محسن نذيري أصل من الممارسات الخاطئة لأميركا والترويكا الأوروبية موضحاً أن الاتحاد الأوروبي اختار عمداً المسار الخطأ لصرف الانتباه عن المشكلة الحقيقية وهي انسحاب أميركا من الاتفاق النووي.

ودعا نذيري أصل في كلمة اليوم خلال اجتماع حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التعويض عن الوضع الحالي من قبل أميركا والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق محذراً من استمرار الإجراءات الخاطئة التي يتبعونها.

ولفت نذيري أصل إلى أن الحكومة الأميركية لا تزال غير مستعدة للتخلي عن سياستها الفاشلة المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران وإدمانها الطويل على الإجراءات القسرية الأحادية وعدم احترام القوانين الدولية ورفضها للتنفيذ الكامل والفعال والقابل للتحقق فيما يتعلق بإلغاء العقوبات واعتماد جميع القرارات اللازمة التي قد تكون مطلوبة.

وأشار نذيري أصل إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بعد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة فيما يتعلق بسرية المعلومات حول أنشطة التحقق الخاصة بها.

وفي سياق متصل قال القائم بالأعمال الإيراني في السفارة الإيرانية لدى لندن مهدي حسيني متين: إن البيان الأخير للترويكا الأوروبية وأميركا أمام مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية ضد برنامج إيران النووي السلمي “أمر مخجل” معتبراً أن هذا الإجراء يتعارض مع التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف في تغريدة على تويتر اليوم: إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ومع استمرار المواقف الإرهابية والعقوبات الأميركية والصهيونية على إيران يصدرون بياناً مخجلاً ضد الإجراءات الإيرانية الإيجابية بشأن الاتفاق النووي.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وصف بيان الترويكا الأوروبية وأميركا بغير البناء داعياً هذه الدول إلى عدم تخريب الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق حول رفع الحظر عن إيران.

وزعمت هذه الدول في بيانها الأخير أن إيران لم تستفد من الفرصة الدبلوماسية الحساسة وزادت من نشاطاتها النووية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency