بيسكوف: الأوروبيون يواصلون موقفهم المناهض لروسيا

موسكو-سانا

أوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الأوروبيين يواصلون “النهج المدمر” المناهض لروسيا فيما يخص قضية تأشيرات السفر.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيسكوف قوله للصحفيين اليوم تعليقاً على الصعوبات التي يواجهها المواطنون الروس في الحصول على التأشيرات لدخول الدول الأوروبية “هناك بالفعل تعقيد خطير في عملية الحصول على تأشيرات مرتبطة بانسحاب الأوروبيين من الاتفاقية بين روسيا والاتحاد الأوروبي ذات الصلة”.

وأشار بيسكوف إلى أن الأوروبيين يواصلون في الواقع نهجاً مدمراً مناهضاً لروسيا فيما يتعلق بهذه القضية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc