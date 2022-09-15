SCS-NET

إغلاق تحويلة الطريق من أوتوستراد المزة باتجاه شارع 17 نيسان ومسرب في نفق العباسيين غداً للصيانة

2022-09-15

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق عن إغلاق تحويلة الطريق من أوتوستراد المزة باتجاه شارع 17 نيسان المؤدي إلى دوار الكارلتون ومسرب نفق العباسيين القادم من الكراجات باتجاه الزبلطاني يوم غد للقيام بأعمال الصيانة وذلك ضمن خطة المحافظة استعداداً لفصل الشتاء.

وبينت المحافظة أنه سيتم إغلاق التحويلة صباح يوم الجمعة الساعة الثامنة حتى انتهاء أعمال تعزيل وتنظيف الشوايات والمصارف المطرية فيما سيتم إغلاق مسرب نفق العباسيين من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى انتهاء الأعمال حيث تقوم ورشات مديرية الإنارة والكهرباء في المحافظة بأعمال الصيانة لأجهزة الإنارة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إغلاق مسرب في نفق الأمويين بدمشق غداً لأعمال الصيانة

دمشق-سانا أعلنت محافظة دمشق عن إغلاق مسرب نفق الأمويين القادم من أوتوستراد المزة باتجاه

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved