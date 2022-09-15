إغلاق تحويلة الطريق من أوتوستراد المزة باتجاه شارع 17 نيسان ومسرب في نفق العباسيين غداً للصيانة

دمشق-سانا

أعلنت محافظة دمشق عن إغلاق تحويلة الطريق من أوتوستراد المزة باتجاه شارع 17 نيسان المؤدي إلى دوار الكارلتون ومسرب نفق العباسيين القادم من الكراجات باتجاه الزبلطاني يوم غد للقيام بأعمال الصيانة وذلك ضمن خطة المحافظة استعداداً لفصل الشتاء.

وبينت المحافظة أنه سيتم إغلاق التحويلة صباح يوم الجمعة الساعة الثامنة حتى انتهاء أعمال تعزيل وتنظيف الشوايات والمصارف المطرية فيما سيتم إغلاق مسرب نفق العباسيين من الساعة الـ 12 ظهراً وحتى انتهاء الأعمال حيث تقوم ورشات مديرية الإنارة والكهرباء في المحافظة بأعمال الصيانة لأجهزة الإنارة.

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