توزيع قرطاسية مدرسية خلال مبادرة ترفيهية في الحسكة

الحسكة-سانا

أقام مشروع “سوا شباب” التابع لجمعية المودة الخيرية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مبادرة ترفيهية لعدد من الأطفال احتفاء ببدء العام الدراسي الجديد تم في ختامها توزيع قرطاسية مدرسية لهم.

وبين مدير المشروع أيهم الحمدوش في تصريح لمراسل سانا أن المركز التابع للمشروع في حي الميرديان بمدينة الحسكة أطلق المبادرة التي تضمنت إقامة أنشطة ترفيهية وتحفيزية للأطفال للبدء بالعام الدراسي شملت 35 طفلاً ويافعاً للفئات العمرية ما بين 10و17 عاماً من مختلف مناطق مدينة الحسكة بينهم أطفال أيتام حيث تم في نهاية المبادرة توزيع قرطاسية منوعة لهم بهدف مساعدتهم والتخفيف عليهم.

يشار إلى أن مشروع سوا شباب متخصص في دعم المبادرات الخاصة بفئتي اليافعين والشباب عبر عدة مراكز تابعة له في محافظة الحسكة.

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