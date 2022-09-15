السورية للحبوب في الرقة تحدد يومي الأحد والأربعاء لاستلام محصول القمح

الرقة-سانا

حدد فرع السورية للحبوب في الرقة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع لاستلام محصول القمح من الفلاحين في مراكز الحبوب بريف الرقة.

وذكر مدير فرع السورية للحبوب في الرقة عبد الكريم الجاسم في تصريح لمراسل سانا أنه نتيجة قرب انتهاء موسم التسويق تم تحديد يومي الأحد والأربعاء لاستلام القمح من الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسليم محصولهم حتى الآن.

وأشار الجاسم إلى أن كمية الأقماح التي تم تسليمها لمراكز الحبوب منذ بدء التسويق بلغت 33802 طن وتم تحويل مبلغ قيمته 65 ملياراً و500 مليون ليرة سورية الى المصرف الزراعي بالرقة ثمناً للمحصول.

يذكر أن مؤسسة إكثار البذار في الرقة استلمت 665 طناً من محصول القمح الإكثاري.

محمد الفرج

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