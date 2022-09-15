مندوب إيران في الأمم المتحدة: الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية بسورية يدعم الإرهابيين

نيويورك-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية في سورية يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر ويقدم دعماً للإرهابيين.

وقال إيرواني خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس حول الوضع في سورية إن الاعتداءات التي تقوم بها تلك القوات غير الشرعية وخاصة في شمال شرق سورية تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد إيرواني إدانة بلاده للاعتداءات الإسرائيلية على سورية مؤكداً أنها جريمة حرب وانتهاك واضح للسيادة السورية وحقوق الإنسان مطالباً مجلس الأمن بإجبار الكيان الصهيوني على تحمل مسؤوليته عن تلك الانتهاكات.

وأكد إيرواني أن حل الأزمة في سورية يجب أن يكون بالطرق السلمية وعلى أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واحترام استقلال سورية وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وندد إيرواني بسرقة ثروات وموارد الشعب السوري الطبيعية وخاصة النفط داعياً في الوقت ذاته إلى رفع الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.

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