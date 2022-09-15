منظمة شنغهاي للتعاون: عضوية إيران الدائمة تسهم في تعزيز المنظمة

سمرقند-سانا

أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون جانغ مينغ أن عضوية إيران في هذه المنظمة ستسهم في تعزيزها والارتقاء بمستوى عملها.

وعقب التوقيع على تعهدات عضوية إيران الدائمة في المنظمة قال مينغ خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن موقع إيران في المنطقة باعتبارها دولة قوية تنعم بالأمن والاستقرار يحظى بأهمية لمنظمة شنغهاي.

ووقع عبد اللهيان أمس على مذكرة تعهدات العضوية الدائمة لإيران في المنظمة أثناء حضوره قمة رؤساء دولها في مدينة سمرقند الأوزبكية.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة إقليمية كبرى أنشئت عام 2001 بهدف إطلاق التعاون المتعدد الأوجه الأمني والاقتصادي والثقافي بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

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