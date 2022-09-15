سفن روسية وصينية تبدأ تسيير دوريات مشتركة في المحيط الهادئ

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سفنا حربية روسية وصينية مشتركة أبحرت في ثاني دورية مشتركة في منطقة المحيط الهادئ.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم “في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الدولي انطلقت السفن الحربية الروسية والصينية في ثاني دورية مشتركة بالمحيط الهادئ وستقوم بالتدرب على مهارات المناورات التكتيكية المشتركة وتنظيم الاتصالات وإطلاق نيران المدفعية العملي ورحلات طائرات الهليكوبتر على متن السفن”.

ووفق البيان فإن مهمة الدورية المشتركة هي تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادىء وحماية مجالات النشاط الاقتصادي البحري الروسي الصيني.

يذكر أن أول مهمة دورية مشتركة بين القوات الروسية والصينية تم اجراؤها في تشرين الأول 2021.

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