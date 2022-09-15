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الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين

2022-09-15

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين والخروج عن النمطية التقليدية غير الفاعلة في التعامل مع القضية الفلسطينية واتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لإجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها بحق الفلسطينيين واستباحتها لأراضيهم.

وشددت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا على أن صمت المجتمع الدولي والدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي رفض الاحتلال والاستيطان وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الشعوب تشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.

وأدانت الخارجية جريمة الإعدام الميدانية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم بحق الفتى عدي صلاح 17 عاماً في قرية كفردان غرب مدينة جنين مشيرة إلى أن هذه الجريمة نتيجة مباشرة لدوامة الاقتحامات الوحشية التي تنفذها قوات الاحتلال يومياً ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية.

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