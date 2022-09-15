الجيش الروسي يحبط إنزالاً أوكرانياً في مقاطعة خيرسون

موسكو-سانا

أحبطت القوات الروسية بالتعاون مع قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إنزالاً للقوات الأوكرانية من البحر الأسود باتجاه أراضي مقاطعة خيرسون.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية للمقاطعة كيريل ستريموسوف قوله: “حاولت قوات الإنزال الأوكرانية صباح اليوم اختراق أراضي منطقة كينبورنسكايا كوسا من جانب البحر الأسود والدخول إلى خيرسون إلا أنه تم صد الهجوم وتصفية النازيين المهاجمين”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس أن مقاتلاتها أسقطت مروحية أوكرانية من طراز (مي 8) على متنها مجموعة تخريبية واستطلاعية بالقرب من كينبورنسكايا كوسا.

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