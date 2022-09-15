ترخيص أربع مؤسسات جديدة لتنظيم الرحلات السياحية في درعا

درعا-سانا

رخصت مديرية السياحة في درعا أربع مؤسسات جديدة لتنظيم الرحلات السياحية والسفر والحج والعمرة تتوزع بين الريف والمدينة.

وذكر مدير سياحة درعا ياسر السعدي في تصريح لمراسل سانا اليوم أن العدد الإجمالي لمؤسسات السياحة والسفر في درعا ارتفع إلى 73 مؤسسة نصفها يعمل بشكل فعلي والباقي متضرر بسبب الظروف مبيناً أن ترخيص مؤسسات سياحة وسفر جديدة دليل على حالة التعافي الذي يشهده قطاع السياحة في درعا.

وأضاف إن المؤسسات الجديدة تعمل على تنظيم رحلات سياحية داخلية وخارجية واستقدام المجموعات السياحية وقطع وحجز تذاكر الطيران إضافة إلى خدمات للراغبين بأداء مناسك الحج والعمرة.

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