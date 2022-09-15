روسيا تضيف 30 بريطانياً إلى قائمة العقوبات

موسكو-سانا

أضافت وزارة الخارجية الروسية 30 مسؤولاً بريطانياً إلى قائمة العقوبات الجوابية من مروجي الفكر المعادي لروسيا وممثلي لوبي الأسلحة البريطانية.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن بيان صادر عن الخارجية قولها “إنه وبتهمة العمل على إخراج تقارير مدوية معادية لروسيا من أجل فرض الرؤية الغربية والتلاعب بالرأي العام تمت إضافة ثلاثين شخصاً إلى قائمة العقوبات من بينهم فرانسيس إنغخيم الرئيس التنفيذي لجمعية العلاقات العامة

والاتصالات ونيكولا ريجازوني المؤسس المشارك لوكالة التسويق الشبكي”.

وجاء في البيان أن فرانسيس إنغخيم عمل بنشاط على إبعاد الشركات البريطانية عن التعاون مع روسيا وتخويفهم من العواقب المعنوية والأخلاقية المترتبة على ذلك في حين تتولى نيكولا ريجازوني تنسيق عمل 150 شركة علاقات عامة تشارك في الحملة الإعلامية والدعائية المضادة

لروسيا.

بدورها أكدت الوزارة أن موسكو ستواصل العمل على توسيع قائمة المشمولين بالعقوبات الروسية تباعاً.

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