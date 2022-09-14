غوتيريش: مفاوضات جارية بين روسيا وأوكرانيا لضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية

نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يتم ضمان سلامة محطة زابوروجيه النووية من قبل جميع الأطراف مشيراً إلى أن ثمة مفاوضات جارية بين روسيا وأوكرانيا برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أمن المحطة.

ونقلت روسيا اليوم عن غوتيريش قوله في مؤتمر صحفي في الدورة الـ 77 للجمعية العامة “لم نسجل ارتفاع معدل الإشعاع في منطقة المحطة حتى الآن وآمل أن تتوقف الهجمات التي تستهدفها” داعياً جميع الأطراف لاحترام تأمين سلامة المحطة.

من جهة ثانية قال غوتيريش “إنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية وإمكانية تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود واحتمالية وتوسيعها وفق المنهجية التي سيطبقها مركز التنسيق المشترك.

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