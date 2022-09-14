حداثة المضمون وتقليدية الشكل في الأمسية الشعرية بثقافي جبلة

اللاذقية-سانا

التغني بالوطن وتضحيات الشهداء كان محور الأمسية الشعرية التي أقامها المركز الثقافي العربي في جبلة لمجموعة من الشعراء.

وكان النمط العمودي هو الغالب على نصوص الشعراء المشاركين رغم ميل أغلبها إلى الحداثة الشعرية لجهة المضمون الأمر الذي تجلى في التراكيب والجمل والصور الشعرية المجنحة والرمز الموحي.

وشارك الشاعر محمد حسن العلي بقصائد حملت شكل القصيدة التقليدية ومضامين الحداثة وبرز فيها عنصر الموسيقا والإيقاع وحملت هموم الوطن والمجتمع والإنسان.

كما شارك الشاعر محمد حسن حسن بعدة نصوص عمودية برز فيها الجانب الاجتماعي والوجداني في حين جاءت مشاركة الشاعر أحمد خليل منصور بقصائد تغنى فيها بالوطن وقداسته كما برز فيها الهم الوجداني والاجتماعي والإنساني.

وتميزت قصائد الشاعر مالك الرفاعي بقوتها ورصانتها ومتانة تراكيبها وحملت الشكل العمودي للقصيدة العربية وتغنى فيها بأصالة بلده سورية وانتصارها على قوى البغي والعدوان وقدرتها على النهوض مجددا كطائر الفينيق.

وألقى الشاعر عباس حيروقة مجموعة من القصائد استهلها بقصيدة تغنى فيها بجمال الطبيعة القروية في مصياف إضافة إلى قصائد أخرى تغنى فيها بالوطن وتضحيات الجيش العربي السوري وشهدائه في معارك الشرف التحرير.

بلال أحمد

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