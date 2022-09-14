إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقة شمال غرب مدينة نابلس وبيت أمر شمال مدينة الخليل واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق.

وتواصل قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين من خلال الاعتداء عليهم في مدنهم وقراهم بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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