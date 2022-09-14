همس الحروف… أمسية شعرية في حلب

حلب-سانا

احتضن مسرح المركز الثقافي العربي في العزيزية أمسية شعرية بعنوان “همس الحروف” أقامتها مديرية ثقافة حلب بمشاركة فريق “مئة كاتب” من حلب تضمنت مجموعة من النصوص النثرية والقصائد الغزلية والوجدانية والإنسانية.

وجسدت النصوص العديد من الصور الفنية الجمالية والتعبيرية والمعاني والقيم الإنسانية والمجتمعية عبر من خلالها المشاركون عن وجدانهم وأفكارهم بأساليب أدبية مختلفة.

وبدأت الأمسية بنص نثري للشابة زهراء حنون وجهت من خلاله رسالة للمجتمع بأهمية دور المرأة الفاعل مبينة ضرورة أن تتمسك المرأة بأحلامها وطموحاتها وتعمل على تحقيقها متحدية كل الظروف.

وقدمت الشابة آلاء دباغ نصاً نثرياً يجسد معاناة مرضى الاكتئاب محاولة إدراج أعراض المرض بطريقة أدبية مع تبيان كيفية التعامل معه.

وألقت الشابة آلاء معروف قصيدة غزلية من الشعر المحكي تحمل العديد من الصور الوجدانية والاجتماعية والإنسانية ذات القيم الجمالية الفريدة.

وأوضح مدير المركز الثقافي العربي في العزيزية جهاد الغنيمة في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الأمسية تأتي ضمن أنشطة وزارة الثقافة واهتمامها بالشباب مبيناً أنها تتضمن العديد من الإبداعات الشابة الواعدة ومن الضروري إفساح المجال لها للتعبير عن ذاتها وما يجول في خواطرها لكون الشباب هم عماد المستقبل واللبنة الأولى للبناء الثقافي والنهوض بالوطن.

وأشار أحمد بشماف قائد فريق مئة كاتب من حلب إلى سعي الفريق لاستقطاب المواهب الشابة بشكل دائم وصقل مهاراتها ودعمها في مجال الأدب لإثبات قدراتها وكفاءاتها لرفد الحراك الثقافي.

كما شارك في الأمسية كل من محي الدين حمزة قربي وفاطمة حمال وخديجة الكبرى قاطرجي وتقى السيد وعلي الفرج وجودي النجار وآلاء معروف.

زينب شحود

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